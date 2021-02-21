Гол Кварахцелии помог «Рубину» обыграть «Кайрат» в заключительном зимнем спарринге (видео)

Казанский «Рубин» провел заключительный контрольный матч на зимних сборах. Команда Леонида Слуцкого обыграла чемпиона Казахстана «Кайрат» со счетом 1:0.
Встреча прошла в турецком Белеке, а единственный гол забил на 11-й минуте Хвича Кварацхелия.
Гол Хвичи Кварацхелии в ворота «Кайрата» ⚽️#РубинКайрат 1️⃣:0️⃣ pic.twitter.com/ThElkQ5iHs— «Рубин» Казань (@fcrk) February 21, 2021
По ходу встречи двое игроков «Рубина» Илья Самошников и Степан Суриков получили красные карточки, но по регламенту встречи их можно было заменить.