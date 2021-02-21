Матч «Урала» и «Уфы» в Кубке России перенесли по просьбе обоих клубов

Российский футбольный союз (РФС) перенес матч 1/8 финала Кубка России между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом» на 3 марта.
Причиной переноса стали сложные погодные условия. 22 февраля ожидается 21 градус мороза и снег.
«В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями 22 февраля в городе Уфе совместная комиссия по проведению матчей Кубка России после обращения двух клубов единогласно приняла решение перенести матч «Уфа» - «Урал» в рамках утвержденного календаря соревнования с 22 февраля на 3 марта и внести представление в исполком РФС о необходимости внесения изменений в календарь Кубка России-2020/21 в части стадии 1/4 финала», - сообщает служба коммуникаций РФС.
источник: РФС