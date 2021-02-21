«Байер» на последних секундах спасся от поражения в выездной игре против «Аугсбурга»

В 22-м туре чемпионата Германии «Аугсбург» на своем поле сыграл вничью с «Байером» с результатом 1:1.

На пятой минуте мяч в ворота леверкузенцев переправил Флориан Нидерлехнер, и хозяева вели в счете практически до самого конца встречи.

На последних секундах добавленного времени ко второму тайму времени (90+5) «Байер» спасся от поражения благодаря голу защитника из Буркина-Фасо Эдмона Тапсоба, который ранее в бундеслиге не забивал.

Сразу же после этого события был дан финальный свисток.

Леверкузенский клуб занимает пятое место, набрав 37 очков.