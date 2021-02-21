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«Барселона» не смогла дома обыграть «Кадис», прервав свою серию из семи побед
21 февраля 17:54
автор: Виктор Шарафудинов

«Барселона» не смогла дома обыграть «Кадис», прервав свою серию из семи побед

Каталонцы занимают третье место.

В 24-м туре чемпионата Испании «Барселона» на своем поле сыграла вничью с «Кадисом» с результатом 1:1.

На 31-й минуте Лионель Месси забил свой 16-й гол в текущем чемпионате, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен за фол Исы против Педри.

Отыгрались гости тоже при помощи 11-метрового. На 89-й минуте с «точки» забил Алекс Фернандес. Правила в своей штрафной нарушил французский защитник Клеман Лангле, сфолив против Рубена Собрино.

Напомним, что в первом круге 5 декабря прошлого года «Кадис» обыграл «Барселону» дома со счетом 2:1.

Ранее каталонцы выиграли в примере семь матчей подряд. Они занимают третье место, набрав 47 очков в 23 встречах.

«Кадис», прервав серию из четырех поражений, находится на 14-й строчке таблицы, имея 25 очков.

24 февраля «Барселона» примет «Эльче» в перенесенном матче первого тура. «Кадис» 28 февраля сыграет дома с «Бетисом».

источник: «Советский спорт»
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