Микель Артета: Эдегор обладает лидерскими качествами

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру 22-летнего норвежского футболиста Мартина Эдегора.

27 января 2021 года Эдегор перешел в лондонский «Арсенал» на правах аренды до конца сезона. В клубе он получил футболку с 11-м номером.

— На поле он демонстрирует характер и большой ум. Это качества, которыми должен обладать настоящий лидер. Мартин пробыл в Лондоне очень короткое время, но он очень быстро адаптировался. Со стороны игроков и персонала Эдегор пользуется уважением, и его вес в команде будет расти с каждой неделей, — приводит слова испанского специалиста Marca.

За «пушкарей» норвежец провел пять матчей, в которых результативными действиями ему отметиться пока не удалось.