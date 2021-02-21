«Ростов» – «Ахмат». Стартовые составы

Стали известны составы «Ростова» и грозненского «Ахмата» на матч 1/8 финала Кубка России.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Поярков, Еременко, Глебов, Норманн, Альмквист, Соу, Полоз.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Алисами, Рукас, Павловец, Гигович, Байрамян, Махатадзе, Тугарев, Лангович, Тошевски, Обухов.
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Семенов, Нижич, Ненахов, Полярус, Ильин, Швец, Тимофеев, Бериша, Мелкадзе.
Запасные: Мелихов, Анхель, Пуцко, Быстров, Адуев, Янку, Х.Кадыров, Исмаэл Силва, Садулаев, Алмаши.