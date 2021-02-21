«Интер» победил в миланском дерби

В рамках 23 тура Чемпионата Италии по футболу «Интер» победил «Милан» со счетом 3:0

Дублем во встрече отличился Лаутаро Мартинес (голы забиты на 5-й и 57-й минутах), еще один гол на 66-ой минуте забил Ромелу Лукаку.

Таким образом у Интера, идущим на первом месте, теперь 53 очка, а у идущего вторым «Милана» - 49.

Футбол.

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