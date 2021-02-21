«Интер» победил в миланском дерби

В рамках 23 тура Чемпионата Италии по футболу «Интер» победил «Милан» со счетом 3:0
Дублем во встрече отличился Лаутаро Мартинес (голы забиты на 5-й и 57-й минутах), еще один гол на 66-ой минуте забил Ромелу Лукаку.
Таким образом у Интера, идущим на первом месте, теперь 53 очка, а у идущего вторым «Милана» - 49.
Футбол.
Чемпионат Италии
23 тур
«Милан» – «Интер» – 0:3
Милан – Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Тео, Салемакерс (Рафаэл Леау, 67), Тонали (Мейте, 67), Чалханоглу, Кессиэ, Ребич, Ибрагимович (Кастильехо, 75).
Интер – Ханданович, Шкриньяр, Бастони, де Врей, Хакими (Янг, 83), Эриксен (Гальярдини, 78), Барелла (Видаль, 86), Брозович, Перишич (Дармиан, 78), Мартинес (Санчес, 79), Лукаку.
Голы: Мартинес, 5 — 0:1; Мартинес, 57 — 0:2; Лукаку, 66 — 0:3.
Предупреждения: Кьер, Салемакерс - Хакими.