«Лейпциг» на выезде разгромил «Герту», одержав четвертую победу кряду

Футболисты «Лейпцига» обыграли «Герту» в гостевой встрече 22-го тура чемпионата Германии со счетом 2:0.
В составе гостей голами отметились Марсель Забитцер (28-я минута), Норди Мукиэле (71) и Вилли Орбан (84).
После этой встречи «Лейпциг» набрал 47 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Герта» с 18 очками занимает 15-е место, опережая находящуюся в зоне вылета «Арминию» лишь по дополнительным показателям.
Чемпионат Германии
22-й тур
«Герта» - «РБ Лейпциг» - 0:3 (0:1)