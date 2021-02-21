Мурад Мусаев: «Краснодар» на выполнил задачу бороться за трофей. Нужно улучшать игру в обороне

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал неудачу своей команды в кубковом матче против «Сочи».

В 1/8 финала зелено-черные проиграли 1:2 на своем поле. Сочинская команда впервые в истории пробилась в четвертьфинал Кубка России.

«Результат – самое главное в футболе, какие бы не находили оправдания сейчас, – заявил Мусаев в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Мы не выполнили задачу бороться за трофей.

Дело в мелочах. Плохо справлялись, мало подбирали мячей. Эти мелочи в итоге вылились в пропущенные мячи.

Концовку второго тайма провели хорошо, но нельзя давать фору такому сопернику, как «Сочи». Сегодня меньше вопросов, чем в матче с загребским «Динамо». Нужно улучшать игру в обороне».