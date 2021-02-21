«Рейнджерс» крупно обыграл «Данди Юнайтед»

Футболисты «Рейнджерс» обыграли «Данди Юнайтед» в домашней встрече 33-го тура чемпионата Германии со счетом 4:1.
В составе клуба из Глазго голами отметились Янис Хаджи (35-я минута), Райан Кент (38), Джо Арибо (48) и Альфредо Морелос (64). У гостей отличился Марк Макналти (87).
После этой игры «Рейнджерс» набрал 82 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата, опережая идущий на втором месте «Селтик» на 18 очков. «Данди Юнайтед», имея в активе 34 очка, расположился на седьмой строчке.
источник: «Советский спорт»