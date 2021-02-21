Павел Худяков: Важен не счет, а сам факт того, что матч с «Локомотивом» состоялся

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал итоги встречи с «Локомотивом» (0:3).

- Уникальная игра, которая войдет в историю российского футбола. Еще сегодня с утра не было до конца понятно, каким составом мы сыграем. Заявляли игроков до последнего момента. Поэтому здесь важен не счет, а просто сам факт того, что матч состоялся, - приводит слова Худякова «РИА Новости».

РФС и РПЛ договорились о выделении финансовой помощи тамбовской команде. Позже главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, что игроки начали отказываться от претензий к клубу и забирают заявления из палаты разрешения споров РФС.

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы, долги клуба на 22 января составляли 130 миллионов рублей.