«Лилль» разгромил «Лорьян» и вернулся в лидеры чемпионата

Футболисты «Лилля» взяли верх над «Лорьяном» в выездной встрече 26-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Ив Алленма - Ле Мустуар» и завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев поля голом отметился Жером Эрго (23). У гостей голами отметились Жозе Фонте (38-я минута), Нанитамо Иконе и Домагой Брадарич (90+1), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Лорьяна» Эндрю Гравильон (21).

После этой игры «Лилль» набрал 58 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Лорьян» с 23 очками опустился в зону вылета.