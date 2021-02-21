«Ахмат» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Футболисты «Ростова» на своем поле уступили «Ахмату» в матче 1/8 финала Кубка России.

Встреча прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на свой счет записал полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша (19-я минута, пен.)

Отметим, что на 47-й минуте встречи за вторую желтую карточку в поля был удален защитник «Ахмата» Максим Ненахов, а на 82-й минуте матча полузащитник «Ростова» Матиас Норманн не смог реализовать пенальти.

Соперник грозненского клуба по четвертьфиналу определиться позднее.

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