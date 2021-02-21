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«Ахмат» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
21 февраля 21:30
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автор фото: ФК «Ростов»

«Ахмат» обыграл «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Грозненская команда играла в меньшинстве с 47-й минуты встречи.

Футболисты «Ростова» на своем поле уступили «Ахмату» в матче 1/8 финала Кубка России.

Встреча прошла на «Ростов Арене» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на свой счет записал полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша (19-я минута, пен.)

Отметим, что на 47-й минуте встречи за вторую желтую карточку в поля был удален защитник «Ахмата» Максим Ненахов, а на 82-й минуте матча полузащитник «Ростова» Матиас Норманн не смог реализовать пенальти.

Соперник грозненского клуба по четвертьфиналу определиться позднее.

Кубок России
¼ финала

«Ростов» - «Ахмат» - 0:1 (0:1)

Гол: Бериша, 19 (пен).

источник: «Советский спорт»
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