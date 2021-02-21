В рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» победила «Наполи» со счетом 4:2.
За клуб из Бергамо забили Дуван Сапата, Робин Гозенс, Луис Муриэль и Кристиан Ромеро. За неаполитанский клуб забил Петр Зелинский, еще один мяч в свои ворота забил защитник Робин Гозенс.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел на поле десять минут и результативными действиями не отличился.
«Наполи» с 40 очками остался на 7 месте в турнирной таблице, «Аталанта» набрала 43 очка и делит третье место с «Ромой» и «Лацио».
Футбол.
Чемпионат Италии.
23 тур.
«Аталанта» - «Наполи» - 4:2
Голы: Сапата, 52, - 1:0, Зелиньски, 58 - 1:1, Гозенс, 64 - 2:1, Муриэль, 71 - 3:1, автогол Гозенс, 75 - 3:2, Ромеро, 79 - 4:2.
Аталанта – Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Мехле (Шутало, 90), де Рон, Фройлер (Пашалич, 78), Гозенс, Пессина (Паломино, 84), Сапата (Малиновский, 90), Муриэль (Миранчук, 84).
Наполи – Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович (Кулибали, 78), Мариу Руй (Гулям, 78), Фабиан Руис, Бакайоко, Политано, Зелиньски (Лоботка, 84), Элмаз (Инсинье, 53), Осимхен.
Предупреждения: Джимсити, Гозенс - Ди Лоренцо