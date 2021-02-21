В рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» победила «Наполи» со счетом 4:2.

За клуб из Бергамо забили Дуван Сапата, Робин Гозенс, Луис Муриэль и Кристиан Ромеро. За неаполитанский клуб забил Петр Зелинский, еще один мяч в свои ворота забил защитник Робин Гозенс.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел на поле десять минут и результативными действиями не отличился.

«Наполи» с 40 очками остался на 7 месте в турнирной таблице, «Аталанта» набрала 43 очка и делит третье место с «Ромой» и «Лацио».

Футбол.