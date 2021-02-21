Ахмед Айдамиров – о матче с «Ростовом»: Все можно выразить одним словом - дотерпели

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал игру команды в матче Кубка России с «Ростовом» (1:0).

- В момент с пенальти в наши ворота ни о чем не думал, на этом игра не заканчивалась. Все можно выразить одним словом - дотерпели. Конечно, переживал, когда случилось удаление. Остались в меньшинстве на ровном месте, но самое главное, повторюсь, что дотерпели, команда проявила характер.

Есть ли предпочтения по сопернику? Будет жеребьевка, кто попадет, тот и попадет, все команды в одинаковых условиях, - цитирует Айдамирова ТАСС.

Отметим, что на 47-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ахмата» Максим Ненахов, а на 82-й минуте матча полузащитник «Ростова» Матиас Норманн не смог реализовать пенальти.

Соперник грозненского клуба по четвертьфиналу определиться позднее.