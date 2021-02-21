Валерий Карпин: В матче с «Ахматом» не хватало последней передачи и хладнокровия

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги кубкового матча с «Ахматом» (0:1).

- Результат понятно не тот, который мы хотели. Передачи были, но они были не совсем нужного качества, не хватало последней передачи и хладнокровия, поэтому и счет такой, - приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

Отметим, что на 47-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ахмата» Максим Ненахов, а на 82-й минуте матча полузащитник «Ростова» Матиас Норманн не смог реализовать пенальти.