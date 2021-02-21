Андрей Талалаев: Обыграли «Ростов» за счет духа и желания доказать, что мы не слабее

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, за счет чего удалось обыграть «Ростов» (1:0).

- За счет ребят, за счет духа, за счет желания доказать, что мы не слабее. Мы уже говорили перед матчем, что хорошо играли последнюю встречу с «Ростовом», но не повезло. Сейчас мы играли чуть хуже, но где-то нам уже повезло. Еще раз отмечу характер, желание и хорошее движение команды. Шелия отбил пенальти, потому что не хотел доводить до серии, где отразил бы 2-3 удара. Лучше один отбить сразу, - приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Отметим, что на 47-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ахмата» Максим Ненахов, а на 82-й минуте матча полузащитник «Ростова» Матиас Норманн не смог реализовать пенальти.

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