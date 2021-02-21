«Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл»

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» (МЮ) победил «Ньюкасл» со счетом 3:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами на гол Маркус Рэшфорда «Ньюкасл» ответил голом Сен-Максимена.

Во втором тайме «МЮ» усилиями Дэниэла Джеймса и Бруну Фернандеша (забил с пенальти) обеспечил себе комфортное преимущество и довел матч до победы.

«МЮ» набрал 49 очков и делит с «Лестером» 2-е место в чемпионате. «Ньюкасл» с 25-ю очками располагается на 17-м месте.