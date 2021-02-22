Антонио Конте: Посвящаем эту победу над «Миланом» нашим болельщикам

Главный тренер «Интера» Антонио Конте похвалил игроков команды за крупную победу над «Миланом» (3:0) в матче чемпионата Италии.

- Мои игроки заслуживают похвалы, они хорошо подготовились к игре и были главными героями на поле. Это было отличное дерби, которое обе команды проводили под большим давлением, потому что находятся на вершине турнирной таблицы.

«Милан» и Пиоли заслуживают похвалы за то, что они сделали. Мы хотим посвятить победу нашим болельщикам. То, как они приняли нас перед стадионом, довело нас до мурашек и добавило чувства ответственности за результат.

Когда побеждаешь прямых соперников, самооценка растет. Сегодняшняя победа подтвердила, что мы прогрессируем. Нам необходимо придерживаться выбранного пути, в чем отлично помогают хорошие результаты. Мне все легче передавать игрокам свои представления об игре.

Я горжусь прогрессом в игре Перишича и Эриксена. Барелла прибыл в «Интер» и сразу вписался в команду. Другим нужно было больше времени, в том числе Эриксену. Но он понял наши цели, то же можно сказать и о Перишиче.

Опасаюсь следующих двух матчей против «Дженоа» и «Пармы». Именно в них, нам придется доказать, что мы сделали еще один шаг, чтобы оставаться на вершине таблицы серии А, - приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.

Добавим, что после состоявшейся встречи лидирующий в турнирной таблице «Интер» увеличил отрыв от идущего вторым «Милана» до четырех очков.

В следующем туре «Интер» примет «Дженоа», а «Милан» сыграет с «Ромой» в гостях.