Джан Пьеро Гасперини: Судейство в матче с «Наполи» стало настоящим испытанием для нас

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча с «Наполи» (4:2) и рассказал об удалении, полученном им в первом тайме встречи.

- Ощущение, что нас сбил поезд, но мы вышли без единой царапины. Это был огромный, огромный риск. Мы выиграли со счетом 4:2, но все могло сложиться иначе.

Я просто сказал арбитру, что было явное нарушение правил. Я видел эпизод с семидесяти метров, а он не увидел его с близкого расстояния. Ужасно, что я получаю за подобное красную карточку. И это лишь один отдельный эпизод, а ведь были и другие, не оказавшие значимого влияния на игру, но по совокупности все решения сошлись на нас. Вообще, судейство в матче стало настоящим испытанием, как и наш соперник.

Мы все равно выиграли, но необходимо сохранять тонус, поскольку этот сезон складывается для нас очень тяжело. Не часто ты заканчиваешь игру победой над «Наполи» со счетом 4:2 и покидаешь поле в таком же бешеном состоянии, как некоторые из моих игроков сегодня, - приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на DAZN.

Добавим, что после встречи «Наполи», имея в активе 40 очков, остался на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. «Аталанта» же, набрав 43 очка, занимает четвертую строчку.