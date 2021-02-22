«Монако» на выезде обыграл «ПСЖ», Головин вышел на замену

Футболисты «ПСЖ» проиграли «Монако» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счетом 2:0. В составе «монегасков» голами отметились Софьян Диоп (6-я минута) и Гильермо Марипан (51).

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 80-й минуте встречи, заменив Диопа.

После этой игры «Монако» набрал 54 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата. «ПСЖ», имея в активе 54 очка, занимает третье место.

В следующем туре «Монако» 28 февраля примет «Брест», «ПСЖ» днем ранее на выезде встретится с «Дижоном».