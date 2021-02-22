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22 февраля 01:47

Сергей Первушин: Спасибо огромное всем, кто отдал «Тамбову» своих молодых ребят

В воскресенье «Тамбов» со счетом 0:3 уступил московскому «Локомотиву» в матче 1/8 финала Кубка России.

Главный тренер тамбовского клуба Сергей Первушин считает, что команда сможет набирать очки в российской премьер-лиге.

- Думаю, мы еще сможем набрать какие-то очки в РПЛ. Нам хочется поработать с молодежью из топ-клубов лиги. Спасибо огромное всем, кто отдал нам своих молодых ребят, - приводит слова Первушина «РИА Новости».

Добавим, что РФС и РПЛ договорились о выделении финансовой помощи «Тамбову», который испытывает финансовые проблемы. Долги тамбовской команды на 22 января составляли 130 миллионов рублей.

источник: «РИА Новости»
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