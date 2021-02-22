«Ювентус» хочет продлить контракт с Буффоном

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон ведет переговоры о перезаключении трудового соглашения. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По его данным, стороны могут подписать новый контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Отмечается, что цель руководства – побить рекорд Марко Баллотты, который стал самым возрастным игроком в истории чемпионата Италии, выйдя на поле в возрасте 44 лет и 32 дней.

Добавим, что в текущем сезоне Буффон отыграл девять матчей, пропустил пять голов и пять раз оставлял ворота «сухими».