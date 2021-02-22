Антон Шунин: Пенальти был. Мозес нацеленно играл рукой

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин дал комментарий после домашней победы над «Спартаком» (2:0) в 1/8 финала Кубка России.

«Считаю, пенальти был, потому что Мозес нацеленно играл в мяч рукой, выставив ее специально. Но дело даже не в этом. У нас были хорошие моменты, физически мы выглядели сильнее. Это и помогло нам дотерпеть, дожать соперника.

Но и у «Спартака» была пара моментов. Наверное, самый опасный – удар Понсе и добивание Мозеса. Все произошло очень быстро: соперник ударил из-под ноги защитника, я успел сложиться и достать мяч ногой. Дальше нужно было как можно скорее встать и среагировать на добивание в другой угол. Удар Зобнина? На угловом я потерял мяч из виду и не видел, что Рома пробил пяткой. Реагировал уже на летящий в угол мяч.

Конечно, думал о том, что мы должны пройти дальше. Но мысли были разные, в том числе и о серии пенальти. Победили в основное время – это главное. Наверное, лучшего возвращения сезона и не может быть. Если мы выиграли, значит, готовы лучше соперника. Именно с такими командами, как «Спартак», это и проверяется. Набираем форму. И после победы еще увереннее себя чувствуем», – цитирует Шунина «Чемпионат».

Добавим, что следующий соперник «Динамо» станет известен в ходе жеребьевки.