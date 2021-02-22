Тедеско может вернуться в «Шальке»

По информации зарубежной прессы руководителями «кобальтовых» в настоящее время ведется активный поиск нового наставника, в ходе которого рассматривается и возвращение в клуб Тедеско.

Известно, что возглавляющий сейчас команду Кристиан Гросс покинет свой пост вместе со спортивным директором Йохеном Шнайдером в случае вылета гельзенкирхенцев во вторую Бундеслигу.

Напомним, контракт Доменико Тедеско со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона, по окончании которого немецкий специалист точно покинет клуб, чтобы вернуться на родину. Под его руководством москвичи занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, имея 35 очков. Накануне «красно-белые» вылетели из Кубка России, потерпев поражение в дерби от «Динамо» со счетом 0:2.

«Шальке» идет на последнем месте в Бундеслиге с 9 очками.