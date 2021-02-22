Геннадий Орлов – о лидерстве «Зенита»: Одно поражение – и все

«Неизвестно, успеет ли кто-то вернуться к матчу «Ростовом». В частности Барриос с Дугласом Сантосом. Но вообще надо вспомнить, что «Зенит» в чемпионате опережает ЦСКА всего на 4 очка. Это одно поражение — и все.

Когда вернется тот же Малком, неизвестно. Четыре недели он будет восстанавливаться. А сколько потом набирать форму? Кому он будет нужен в мае! Решаться же, на мой взгляд, все будет сейчас, в марте, до перерыва на матчи сборной. Тем более перед самой паузой ЦСКА примет «Зенит» на своем поле. Армейцы, считаю, — основной конкурент петербуржцев. К тому же красно-синие купили Рондона. И правильно сделали — он будет забивать».

Напомним, «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 41 очко. Идущие следом московские армейцы отстают на питерцев на 4 балла. Замыкает тройку «Спартак» (35).