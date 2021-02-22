«Оборона сыграла отлично». Ковач похвалил игроков «Монако» за победу над «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился эмоциями после победы над «ПСЖ» (2:0) в гостевом матче 26-го тура лиги 1.

«Доволен игрой. У «ПСЖ» прекрасная команда, но мы старались и заслужили три очка. Честно говоря, не могу вспомнить, чтоб соперник угрожал нашим воротам, поэтому поздравляю своих игроков.

В этом матче для нас важно было нейтрализовать Мбаппе. Мы опекали его втроем или вчетвером. Оборона сыграла отлично. Нужно продолжать в том же духе», – цитирует Ковача Canal+.

После этой игры «Монако» набрал 52 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «ПСЖ», имея в активе 54 очка, занимает третью позицию.

В следующем туре команда Ковача примет «Брест», а «ПСЖ» встретится с «Дижоном».