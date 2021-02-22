Почеттино – о матче с «Монако»: В любом поражении виновен тренер. Беру ответственность на себя

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался после поражения от «Монако» (0:2) в 26-м туре чемпионата Франции.

«Мы отлично начали игру, но пропустили гол. Соперник хорошо оборонялся. Да, мы владели мячом, но у нас закончились идеи в последней трети поля.

В любом поражении виновен тренер. Беру ответственность на себя. Что касается положения команды в чемпионате, то все зависит от нас. Будем биться и пытаться исправить ситуацию», – цитирует Почеттино L’Equipe.

После этой игры «Монако» набрал 52 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «ПСЖ», имея в активе 54 очка, занимает третью позицию.

В следующем туре команда Ковача примет «Брест», а «ПСЖ» встретится с «Дижоном».