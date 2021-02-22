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22 февраля 11:17
автор: Артур Гичунцев

Томаш Губочан: Если бы Спаллетти остался в «Зените», мы бы вышли на более высокий уровень

Специалист руководил командой в период с 2009 по 2014 год.

Бывший футболист «Зенита» Томаш Губочан считает, что итальянец Лучано Спаллетти мог вывести команду на новый уровень. По его словам, всему виной увольнение из клуба.

«Если бы Спаллетти остался в команде, мы могли бы выйти еще на более высокий уровень, но, увы, после поражения дома от «Боруссии» Спаллетти завершил работу в «Зените». Обыграй мы Дортмунд, судьба «Зенита», возможно, пошла бы по другому сценарию», – цитирует экс-игрока питерцев Bobsoccer.

Добавим, что в качестве тренера «Зенита» Спаллетти выиграл четыре трофея, в том числе два чемпионата России.

источник: Bobsoccer
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