Оливер Абильдгор: Нравится, как Слуцкий общается с людьми. Он профессионал и хороший парень

Полузащитник казанского «Рубина» Оливер Абильдгор рассказал о своем отношении к главному тренеру команды Леониду Слуцкому.

«Я ещё до приезда в «Рубин» знал о Слуцком. Он добился больших успехов в ЦСКА и успел потренировать в Европе. Его стиль и то, в какой футбол мы играем, максимально подходит мне. Я был такого мнения в момент подписания, а сейчас в этом ещё больше убедился.

В работе Слуцкого мне нравится, как он общается с людьми. Могу сказать, что он очень профессиональный тренер на поле, а вне его хороший парень», – сказал Абильдгор в интервью для «Спорт Бизнес Online».

Добавим, что Слуцкий возглавил «Рубин» зимой 2019 года. В текущем сезоне РПЛ его команда занимает девятое место, набрав 28 очков.