Панов объяснил, почему Кокорин не заиграл в «Спартаке»

Экс-форвард «Зенита» Александр Панов объяснил, почему Александр Кокорин покинул московский «Спартак».

Напомним, 29-летний нападающий ушел из команды в конце января и стал игроком итальянской «Фиорентины».

«В «Спартаке» ему надо было пробиваться в состав, а он привык быть в роли первого номера. И в «Сочи», куда Кокорина отправил «Зенит», атака выстраивалась с акцентом на его умении сыграть индивидуально. А у Тедеско своя тактика – с фланговыми проходами и верховыми передачами в штрафную, – к которой Александр не привык.

К тому же в спартаковской полузащите нет футболиста с острым последним пасом. Да и выходить на замену непросто – можно не попасть в игру. Хотя моментами он вспыхивал яркими эпизодами.

Доверие тренера? Безусловно, это важнейший для футболиста фактор. Но, имея четырех претендующих на место в составе нападающих, Тедеско не мог решиться на то, чтобы создать кому-то из них особые условия. И, осознав это, Александр принял решение уехать в Италию», – цитирует Панова «Спорт-Экспресс».