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22 февраля 13:49
автор: Артур Гичунцев

Артем Дзюба: Любой гол «Спартаку» для меня очень важен. Как бальзам на душу

32-летний форвард – воспитанник красно-белых.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба назвал самые важные голы, забитые в составе питерского клуба.

«Любой гол красно-белым для меня очень важен, что тут лукавить, потому что осадочек остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонек. И каждый мяч в их ворота – как бальзам на душу. Еще матчи Лиги чемпионов в мой первый год, как мы прошлись по всем, выиграли пять игр из пяти – у «Лиона», «Валенсии» и «Гента», – а мне удалось забить 6 голов в 6 турах. Это было очень важно.

Сотый гол в карьере, забитый в Перми – тоже большое событие для меня. Дорогие и важные мячи были забиты в Краснодаре, когда мы, можно сказать, оформили чемпионство. И пятый момент – имеющий огромное значение гол «Краснодару» у нас дома. Это был тяжелый момент, в матче многое было против меня – и пенальти не забил, и игра не совсем складывалась, и определенная часть болельщиков вела себя не очень красиво. И вот переломить все это дорогого стоило – счастлив, что мне это удалось», – цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

Напомним, за питерцев нападающий играет с 2015 года. Что касается его карьеры в «Спартаке», то форвард выступал за основу москвичей восемь лет. В его активе 164 матча, 38 голов и 23 голевых передачи.

источник: «Советский спорт»
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