Старший тренер «Тамбова» Шипшев покинул клуб

Придя в «Тамбов» в 2018 году, Шипшев одно время юридически являлся главным тренером команды, поскольку у возглавлявшего на тот момент тамбовчан Мурата Исакова не было лицензии категории PRO.

После ухода Шипшева Первушину помогают Виталий Булыга и тренер вратарей Сергей Куликов.

Напомним, после 19 туров «Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Из-за финансовых трудностей клуб мог не закончить текущий сезон, однако лига оказала необходимую помощь.