Андрей Червиченко: С Дзюбой все понятно – в следующем году может закончить

- Думаю, «Зениту» нужен звездный игрок в нападение, каким был Халк. Азмун все-таки не та фигура, а с Дзюбой все понятно. Он практически в этом году может завершать картеру, максимум - в следующем.

Нужен харизматичный игрок в нападение, потому что нападение хромает. Соперник получает больше возможностей атаковать, а защита у «Зенита» очень медленная.

Поэтому для меня еще не ясен вопрос с чемпионством «Зенита». ЦСКА может догнать, «Краснодар», конечно, отстал прилично, но, несмотря на два поражения, по игре команда смотрится очень прилично. «Динамо» почти наверняка будет прибавлять. «Спартак» нельзя сбрасывать со счетом, несмотря на все проблемы. Думаю, интрига в чемпионате еще не убита.