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22 февраля 16:14
автор: Степан Шереметьев

Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону официально переименован в честь Виктора Понедельника

Арена была построена в 1930 году и была домашним стадионом «ФК Ростов» до 2018 года.

Официальный сайт «Ростова» объявил, что стадион «Олимп-2» будет переименован в честь чемпиона Европы по футболу Виктора Понедельника.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ об изменении названия стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. Официальное название арены теперь - стадион «Олимп» имени Виктора Понедельника.

Добавим, что Понедельник становился чемпионом Европы в 1960 году.

Стадион на данный момент используется «Ростовом» для тренировочного процесса и проведения матчей молодежного первенства.

источник: ФК «Ростов»
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