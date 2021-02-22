Стадион «Олимп-2» в Ростове-на-Дону официально переименован в честь Виктора Понедельника

Официальный сайт «Ростова» объявил, что стадион «Олимп-2» будет переименован в честь чемпиона Европы по футболу Виктора Понедельника.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал документ об изменении названия стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону. Официальное название арены теперь - стадион «Олимп» имени Виктора Понедельника.
Добавим, что Понедельник становился чемпионом Европы в 1960 году.
Стадион на данный момент используется «Ростовом» для тренировочного процесса и проведения матчей молодежного первенства.
источник: ФК «Ростов»