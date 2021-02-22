Ахметов — о победе в 1/8 финала кубка России: Рад что я забил, а команда выиграла

23-летний полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов поделился мнением о вчерашней победе в кубке России.

Ахметов забил победный гол на 39-й минуте матча, в середине второго тайма хорват Никола Влашич удвоил преимущество столичной команды.

— На сборах ты много тренировал удары. Получается, не зря.

— Работа дает свои плоды. Рад что я забил, а команда выиграла, в хорошем настроении готовимся к чемпионату.

— Ты единственный из группы атаки провел на поле 90 минут. Как себя чувствуешь?

— Чувствую себя хорошо. Под конец подустал — поле непривычное, ноги забиваются. Но дотерпел. Через такие игры и достигается оптимальное состояние, — передает слова полузащитника ЦСКА официальный сайт московских армейцев

В текущем сезоне Ахметов провел четвертую игру в составе красно-синих, к своей голевой передаче в матче против тульского «Арсенала» он добавил кубковый гол.