Болельщик «Интернасьонала» заплатил 153 тысячи евро, чтобы за клуб сыграл арендованный игрок

Защитник бразильского «Интернасьонала» Родиней принял участие в матче 37-го тура чемпионата Бразилии против отдавшего его в аренду «Фламенго» из-за поклонника клуба.

Болельщик заплатил сумму неустойки в размере 153 тысяч евро, прописанную в контракте, что позволило футболисту сыграть против своего бывшего клуба «Фламенго», сообщает Goal.

Отметим, что в матче чемпионата Бразилии «Фламенго» выиграл у «Интернасьоналя» - 2:1. Родиней был удален с поля на 49-й минуте.

Добавим, что 29-летний защитник вместе с «Фламенго» выиграл Кубок Либертадорес в сезоне-2018/19.

«Интернасьонал» арендовал Родинея в январе 2020 года до мая 2021-го.