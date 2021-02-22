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22 февраля 17:08
автор: Артем Спиридонов

Павел Худяков: Если «Тамбов» не найдет спонсора, то клуб ждет банкротство

Долг по зарплате тамбовского клуба составляет более 150-и миллионов рублей.

Спортивный директор тамбовчан Павел Худяков заявил, что «Тамбов» продолжит свое существование в РПЛ только при появлении инвестора.

— Надо смотреть на вещи реально. Остаться в премьер-лиге на будущий сезон можно только при одном условии. Если за эти три месяца найдется спонсор, инвестор. Если инвестор не будет найден, то клуб ждет банкротство. Будем использовать любой шанс, чтобы «Тамбов» не исчез с футбольной карты, как в свое время «Амкар», «Тосно», — приводит слова Худякова ТАСС, ссылаясь на «СЭ».

Во вчерашнем матче 1/8 финала кубка России, тамбовский клуб крупно проиграл на выезде московскому «Локомотиву». В составе железнодорожников голами отметились Пабло, Франсуа Камано и Гжегож Крыховяк.

В чемпионате России после зимней паузы «Тамбов», замыкающий турнирную таблицу, 26 февраля на своем поле примет волгоградский «Ротор».

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источник: ТАСС
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