Тухель — об игре Канте: Я восхищаюсь этим парнем

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал игру 29-летнего француза Н’Голо Канте в составе «аристократов».

16 июля 2016 года Канте подписал контракт с «синими».

— Я восхищаюсь этим парнем. Он отбирает любой мяч в радиусе 10 метров. Нам нужно лучше использовать эти отборы, когда он их совершает, нам нужно быстрее реагировать и использовать это к собственной выгоде. Нам нужно лучше атаковать пространство за оборонительной линией, нам нужно лучше использовать нашу скорость, чтобы создавать больше моментов,— передает слова Тухеля официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне победитель чемпионата мира в России сделал одну результативную передачу в 21-м матче.

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