Жеребьевка 1/4 финала кубка России состоится в начале марта

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу пройдет после матча 1/8 финала между «Уфой» и »Уралом» из Екатеринбурга, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова директора службы коммуникаций РФС Кирилла Мельникова.

Матч «Уфа» - «Урал» был перенесен с 22 февраля на 3 марта из-за морозов в столице Башкортостана.

Семь команд уже преодолели барьер 1/8 финала. В восьмерку сильнейших турнира попали грозненский «Ахмат», тульский «Арсенал», столичные «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Сочи» и самарские «Крылья Советов», представляющие ФНЛ.

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