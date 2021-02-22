Войцех Ковалевски: Федун подарил мне «Хаммер» после сезона-2005

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски рассказал о дорогостоящем подарке от президента красно-белых Леонида Федуна.

«Федун подарил машину после сезона-2005. Было голосование болельщиков, которые в интернете могли выбрать трех футболистов, выделявшихся в сезоне. И так получилось, что благодаря выбору болельщиков владелец клуба преподнес такой приз. Вручение состоялось на торжественном ужине после окончания сезона. И тогда Леонид Арнольдович объявил это трем игрокам: Видичу, Павлюченко и мне. Но «Хаммер» я оставил, можно сказать, на память. Он до сих пор у меня в гараже», - сказал Ковалевски в беседе с «Чемпионат».

Добавим, что в общей сложности Ковалевски провел за «Спартак» 94 матча, пропустив 111 мячей.

В 2010 году поляк вернулся Россию, проведя один сезон за «Сибирь».

Ковалевски завершил карьеру в 2011 году.