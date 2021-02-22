Худяков — о поражении «Тамбова» в кубке России: Важен сам факт, что встреча состоялась

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал крупное поражение его команды в матче 1/8 финала кубка России.

Московский «Локомотив» разгромил на своем поле тамбовчан со счетом 3:0.

— Еще вчера с утра не было до конца понятно, каким составом мы выйдем на поле. Заявляли футболистов до последнего момента. Поэтому здесь важен не счет, а просто сам факт того, что встреча состоялась. Нужно поблагодарить и ребят, которые провели матч, и тренерский штаб, и те клубы, которые нам помогли, отдав людей в аренду, — цитирует Худякова «СЭ».

«Тамбов» находится на последней 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. Свой матч после зимних каникул тамбовский коллектив проведет в родных стенах с волгоградским «Ротором», который занимает 13-е место.

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