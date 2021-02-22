Тедеско может продолжить карьеру в «Шальке-04»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в Бундеслиге.
«Шальке-04» рассматривает возвращение специалиста в клуб. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Sky Sports.
Руководство немецкого клуба обдумывает приглашение Тедеско вместо нынешнего главного тренера команды Кристиана Гросса, который по окончании сезона, вероятнее всего, покинет свой пост.
В «Шальке» считают, что Тедеско способен перестроить команду и добьется улучшения результатов.
Добавим, что в чемпионате Германии после 22-х туров «горняки» идут на последнем месте, набрав девять очков.