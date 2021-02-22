Матчи 1/4 финала кубка России могут перенести

Матчи 1/4 финала кубка России по футболу могут перенести с начала марта на 7-8 апреля, об этом сообщает МК-Спорт, ссылаясь на официальный Telegram-канал РФС.

Ранее встречу 1/8 финала кубка «Уфа» — «Урал» перенесли с 22 февраля на 3 марта из-за погодных условий. В этом поединке определится последний участник четвертьфиналов.

В восьмерку сильнейших турнира уже попали московские «Локомотив», «Динамо», ЦСКА, грозненский «Ахмат», самарские «Крылья Советов», тульский «Арсенал» и «Сочи».

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