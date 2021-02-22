Симоне Индзаги: Завтрашний матч станет кульминацией пяти лет работы с «Лацио»

- Завтрашний матч станет кульминацией пяти лет работы с фантастической командой. Мы проведем лучший матч, который сможем, и постараемся получить удовольствие. «Бавария» выиграла Лигу чемпионов УЕФА и Клубный чемпионат мира ФИФА. Предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах соперника, даже если они и есть. На нашем пути мы провели много финалов и знаем, как готовиться к такого рода матчам, - цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

Добавим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лацио» и «Баварией» состоится в ближайший вторник в Риме на стадионе «Олимпико» и начнется в 23:00 по московскому времени.

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