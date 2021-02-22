Евгений Калакуцкий: Главная задача «Крыльев Советов» — выход в премьер-лигу

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий рассказал о задачах самарского клуба в текущем сезоне.

В понедельник «Крылья Советов» преодолели стадию 1/8 финала, разгромив на выезде «Химки» со счетом 4:0.

— Понятно, что я доволен, такой результат с командой премьер-лиги - это некий показатель. Унас главная задача - разбираться с соперниками в первенстве ФНЛ и выйти в премьер-лигу. Поэтому мы перелистнули эту страницу. У нас и так сложный календарь, впереди еще 1/4 финала, будем готовиться, - передает ТАСС слова Калакуцкого.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ, набрав 55 очков после 26 матчей. 27 февраля коллектив из Самары проведет гостевой матч с «Нижним Новгородом».

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