Ханс-Дитер Флик: Жду от ребят повышенной мотивации в матче с «Лацио»

- Это особенные матчи для любого клуба. Жду от ребят повышенной мотивации. У нас есть четкое представление того, как мы хотим играть. Этот план нужно воплощать в жизнь с началом каждого матча. Но я абсолютно уверен в своей команде, - цитирует Флика пресс-служба УЕФА.

Добавим, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лацио» и «Баварией» состоится в ближайший вторник в Риме на стадионе «Олимпико» и начнется в 23:00 по московскому времени.

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