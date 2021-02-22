Роман Терюшков: Основной задачей «Химок» остается 10-12 место в РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о задачах «Химок» на весеннюю часть сезона.

- Теперь будем готовиться к игре с «Уфой», играем дома, в Химках. Расслабляться смысла нет, и нашей основной задачей остается 10-12 место в РПЛ, надо на этом сосредоточиться, - передает слова Терюшкова ТАСС.

В первом матче после зимней паузы «Химки» 27 февраля на своем поле сыграет с «Уфой».

Добавим, что после 19 туров чемпионата России «Химки» набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку в турнирной таблице.

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