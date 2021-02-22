Роман Терюшков: Хотим оставить Мирзова и Глушакова в «Химках»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» намерены сохранить своих лидеров команды.

«С Идову ведутся переговоры, ничего определенного не могу сказать. Мирзов имеет контракт со «Спартаком», он у нас в аренде. Дальше будем разговаривать со «Спартаком» о продолжении аренды. Глушаков играет у нас, у него действующий контракт. Предложим условия ему, хотели бы его оставить», - сказал Терюшков в интервью «СЭ».

Добавим, что в нынешнем сезоне Глушаков провел за «Химки» 11 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу, Мирзов - 10 игр и 4 гола, Идову - 17 выходов на поле и два мяча.

Напомним, что подмосковный клуб проиграл в 1/8 финала Кубка России самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

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