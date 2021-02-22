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22 февраля 19:11
автор: Степан Шереметьев

Роман Терюшков: Хотим оставить Мирзова и Глушакова в «Химках»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал истекающие в конце сезона контракты игроков подмосковного клуба.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» намерены сохранить своих лидеров команды.

«С Идову ведутся переговоры, ничего определенного не могу сказать. Мирзов имеет контракт со «Спартаком», он у нас в аренде. Дальше будем разговаривать со «Спартаком» о продолжении аренды. Глушаков играет у нас, у него действующий контракт. Предложим условия ему, хотели бы его оставить», - сказал Терюшков в интервью «СЭ».

Добавим, что в нынешнем сезоне Глушаков провел за «Химки» 11 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу, Мирзов - 10 игр и 4 гола, Идову - 17 выходов на поле и два мяча.

Напомним, что подмосковный клуб проиграл в 1/8 финала Кубка России самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:4.

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источник: «Спорт-Экспресс»
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