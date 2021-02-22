В последнем туре АПЛ-20/21 на стадионы могут быть допущены до 10 тысяч зрителей

На стадионы клубов АПЛ в конце мая могут быть допущены до 10 тысяч зрителей, сообщает AP со ссылкой на правительство Великобритании.

Третий этап постепенного ослабления карантина в Великобритании начнется 17 мая. Болельщиков могут вернуть 23 мая, в день завершения сезона 2020/21 в АПЛ.

Стадионы, вмещающие более 40 тысяч мест, смогут допустить на матчи до 10 тысяч болельщиков, тогда как менее крупные арены будут заполнены на четверть вместимости.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Англии после 25 туров лидером является «Манчестер Сити», набравший 59 очков, на втором месте расположился «Манчестер Юнайтед» - 49 очков.